РИАМО - 14 июл. Аукцион на благоустройство территорий объявлен в городском округе Кашире в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», извещение опубликовано в Единой информационной системе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на благоустройство территорий в городе Кашира», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Работы нужно будет провести на улицах Стрелецкая, Советская, Свободы, на территории возле водонапорной башни, на Хлебной площади, сквере имени С.Н. Моргунова.

Завершить благоустройство планируют в этом году.