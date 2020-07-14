РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В Люберцах открылась общественная приемная Союза патриотических организаций, здесь окажут посильную помощь ветеранам боевых действий, вдовам и матерям погибших, семьям с детьми-инвалидами и малообеспеченным семьям, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня (во вторник - ред.) в помещении общественной приемной пройдут первые консультации. Посетителям окажут юридическую поддержку, помогут получить положенные льготы и пособия», - сказал Ружицкий.

Специалисты принимают в будние дни с 11:00 до 17:00 по адресу: Люберцы, улица Электрификации, дом 5. С сентября приемным днем станет еще и суббота.

Начиная с 22 июля, по средам с 16:00 до 18:00 помощь также можно будет получить в помещении библиотеки по адресу: Люберцы, улица Мира, дом 19. Контактный телефон: 8 (903) 222-52-92.

В Союз патриотических организаций вошел ряд общественных структур городского округа Люберцы: «Гвардия», «Совет вдов и матерей погибших в локальных конфликтах», «Молодежный клуб», «Воинская дружина», «Дети войны».