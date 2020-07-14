РИАМО - 14 июл. В столице провели масштабное исследование, базой которому стали кейсы 335 тысяч человек, выяснилось, что процент тех, кто заразился коронавирусом от бессимптомных носителей несколько выше, чем от людей с тяжелой формой Covid-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При контакте с бессимптомными пациентами близкие заражались в 22% случаях, с легкой формой – в 20%, со средней тяжестью – в 14%, с тяжелой формой – в 15%. Столичные ученые пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусом не зависит от тяжести протекания инфекции у зараженного.

«Мы приняли решение запустить еще одно большое исследование – изучить степень распространения Covid-19 среди близких контактов заболевших. По итогам – среди контактных заражается каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения Covid-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек», — сказала Ракова.

Она отметила, что информация исследования не подтвердила выводы Всемирной организации здравоохранения о незаразности тех, кто переносит инфекцию без симптомов.

Однако ученые выяснили, что от того, как протекала инфекция у пациента, зависит форма тяжести Covid-19 у того, кто от него заразился.

«Если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести болезнь бессимптомно. В свою очередь для людей, заразившихся коронавирусом от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%. При этом в 2,7 раза увеличивается доля госпитализированных», — отметила вице-мэр.

Ранее в Москве провели четвертый этап ИФА-тестирования, который показал, что число москвичей с антителами к коронавирусной инфекции увеличивается и составляет 21,7%.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.