РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В баскетбольном клубе «Спартак» подмосковных Люберец занимаются более 500 спортсменов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий во вторник посетил тренировку баскетбольного клуба «Спартак».

«Ребята из баскетбольного клуба «Спартак» тренировались и занимались дома во время пандемии, они все спортивные. Когда ребята занимаются в команде, и мастерство растет, и физическая выносливость улучшается. В Люберцах у нас две базы, где занимаются баскетболисты - это спортивный клуб «Спартак» и «Триумф». В баскетбольном клубе занимаются более 500 человек», - сказал Ружицкий.

По его словам, ребята очень увлечены спортом.