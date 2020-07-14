РИАМО - 14 июл. С начала года наземным городским транспортом столицы воспользовались 416 миллионов пассажиров, самым популярным остается маршрут трамвая №17 – каждый день им пользуются 36,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

С января пассажирами маршрута №17 стали более 6 миллионов горожан.

«После снятия ограничений пассажиропоток наземного транспорта ежедневно растет – сегодня им пользуются 2,5 миллиона человек. В течение лета мы ожидаем увеличения количества людей в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

На прошлой неделе на линию вышел 400-й электробус. Автобусы на электрической тяге курсируют уже по 29 маршрутам в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе города.

Всего «Мосгортранс» обслуживает около 800 столичных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети превышает 9 тысяч километров.