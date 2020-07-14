РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Подрядная организация завершила укладку нового асфальтного покрытия на Плещеевской улице Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на улице Плещеевской завершилась укладка нового асфальта. Подрядная организация ООО «Дормашстрой» отремонтировала проезжую часть муниципальной дороги протяженностью 1670 метров – от примыкания к АО «Подольск-цемент» до разворотного круга. Дорога была включена в план ремонта на 2020 год по итогам голосования на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

В ближайшее время будет проведена проверка качества выполненных работ, а после определения ее результатов на дорожное полотно нанесет разметку.