РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 июл. Со вторника Дворец культуры «Яуза» в подмосковных Мытищах открыт для ограниченного посещения, сообщается в Instagram-аккаунте ДК (https://www.instagram.com/p/CCbKCKGJqkD/).

Касса Дворца культуры осуществляет возврат денежных средств за билеты на отмененные и перенесенные мероприятия, приобретенные до введения карантинного режима.

«Режим работы кассы: вторник – суббота с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:30 до 14:30, выходные дни – воскресенье, понедельник. Занятия в клубных формированиях проходят по согласованному расписанию, на основании утвержденных списков участников, с соблюдением всех санитарных норм и предписаний», – говорится в сообщении.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вход в учреждение осуществляется строго в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки) и с обязательным соблюдением социальной дистанции.