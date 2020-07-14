РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. На территории городского округа Мытищи за шесть месяцев текущего года отловили 137 безнадзорных животных, говорится в сообщении контрольного управления администрации муниципалитета.

В Мытищах продолжается работа по регулированию численности животных без владельцев. Второй год подряд отловом безнадзорных животных на территории округа занимается фонд помощи бездомным животным «НИКА».

«Так, за шесть месяцев текущего года на улицах нашего округа отловили 137 животных без владельца, 23 из которых нашли нового хозяина, а 12 оставлены на пожизненное содержание в приюте. В целом в 2020 году (по данным мониторинга) численность безнадзорных животных на улицах округа снизилась на 32%», - говорится в сообщении.

При обнаружении животных без владельцев можно сообщить о месте их обитания по телефону 112 или 8(495)586-73-62, а также написать обращение на интернет-портале «Добродел».