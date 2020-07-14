РИАМО - 14 июл. Круглосуточно идет строительство искусственных сооружений на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4), в том числе на путепроводах на трассе перекрытого участка М-5 «Урал», говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

После того, как развязку построят, автомобилисты смогут заехать и съехать на кольцевую дорогу со стороны Москвы и Бронниц. После открытия движения по основному ходу кольцевой дороги, они смогут сократить время в пути, чтобы доехать до трасс М-7 «Волга» и М-4 «Дон», не заезжая на Московскую кольцевую дорогу (МКАД).

«В настоящее время по левому направлению ведутся активные работы по устройству буронабивных свай. По правому направлению — в высокой стадии готовности стойки путепровода», - говорится в сообщении.

С 1 июня по 15 ноября этого года на трассе М-5 «Урал» изменена схема движения от А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) до выезда на Новорязанское шоссе (поворот в сторону деревни Старниково). Строители прикладывают все усилия для восстановления движения по перекрытому участку раньше запланированного срока.

Протяженность ЦКАД-4 — почти 97 километров. Она проходит по шести городским округам Московской области: Ногинский, Павловский Посад, Воскресенск, Раменский, Электросталь и Домодедово. На нем возводится 71 искусственное сооружение, в том числе шесть транспортных развязок.