РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Новое натуральное покрытие появилось на стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах, сообщил руководитель МУ «Дирекция спортивных сооружений» Сергей Стрекаловский.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник встретился с футболистами на стадионе «Торпедо».

«Весь спортивный мир вздохнул с облегчением, есть теперь возможность вернуться к тренировкам. В настоящий момент на поле играют воспитанники комплекса спортивной школы, отделение по футболу, сегодня они начали тренировку. За период пандемии нам удалось подготовить на всех стадионах поля с натуральным покрытием. Каждый, кто играет на поле, получает удовольствие от игры», - сказал Стрекаловский.

По его словам, тренировки проводятся ежедневно. Все меры предосторожности приняты.