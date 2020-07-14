РИАМО - 14 июл. За минувшие сутки на юге и юго-востоке Московской области прошли ливневые дожди, в Воскресенске выпало 33 миллиметра осадков, а в Серпухове 32 миллиметра, что составляет около 35% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на 14 июля дожди были в Москве: 3 миллиметра в МГУ (метеостанция - ред.), 10 миллиметров в Строгино и 17 миллиметров в Бутово», — отмечается в материале.

Месячная нома осадков в июле составляет 94 миллиметра.

Атмосферный фронт поделил Московскую область так, что на западе сейчас осенняя погода, а на юго-востоке – летняя. Воздух в Волоколамске 13 июля прогрелся всего до плюс 15,4 градуса, а в Коломне – до плюс 27,5 градуса. Минимальная температура воздуха в понедельник в регионе составила не выше 14 градусов.

В столице сохраняется летняя погода – минимальная температура ночью составила плюс 16-17 градусов.