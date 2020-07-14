РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Участковые уполномоченные полиции Подольска отчитались о работе за первое полугодие и рассказали жителям о распространенных мошеннических схемах, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции УМВД России по Подольску подвели итоги работы участковой службы за 1 полугодие 2020 года. По традиции они подробно рассказали о количестве раскрытых правонарушений и преступлений на подведомственных территориях, а также о профилактических мероприятиях, направленных на их предупреждение, выявление и раскрытие.

«Особое внимание стражей правопорядка было направлено на профилактику дистанционных видов мошенничества. Руководители управления и участковые уполномоченные полиции подробно рассказали присутствующим о существующих схемах мошенничеств. Участникам встреч раздавались информационные памятки. Кроме того, сотрудники полиции довели информацию о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде через официальный Единый интернет-портал государственных услуг», - говорится в сообщении.

На мероприятиях присутствовали руководители УМВД России по Подольску, начальники и заместители начальников территориальных подразделений управления, председатель Общественного совета при УМВД Вячеслав Попов, представители администрации округа, общественных объединений и жители.