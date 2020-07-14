РИАМО - 14 июл. Подвальное помещение в здании бывшего доходного дома купца Алексея Дурилина в центре столицы выставлено на продажу, его площадь составляет 227,2 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Кирпичный дом находится на улице Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1. Его можно будет купить в ходе открытых электронных торгов.

«Дом находится на первой линии в престижном районе Замоскворечья в шаговой доступности от метро Третьяковская. Начальная цена за подвальное помещение площадью 227,2 квадратных метра составляет чуть больше 26 миллионов рублей», — сказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное значение.

Подать заявку на участие в электронных торгах можно до 29 июля. Аукцион пройдет 6 августа.