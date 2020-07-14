По данным опроса сервиса Леди Mail.ru, 14% российских пар во время самоизоляции стали ссориться чаще, а многие задумались о разводе. Как отмечают психологи, к разрыву могло привести то, что люди были вынуждены проводить вместе 24 часа в сутки. Другие пары, напротив, пострадали из-за того, что долго не могли увидеться. Все справились с кризисом по-разному. Москвичи рассказали РИАМО, как изменились их отношения со второй половиной после карантина.

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Максим, 29 лет, проектировщик:

«До всего этого мы с женой жили в браке год. Раньше отношения были неплохие, но потом ухудшились – начались недопонимая, к тому же у нас вечно не хватало времени друг на друга. Когда пришла «корона», я подумал, что во всем нужно искать свои плюсы – уж теперь-то мы преодолеем кризис, но вышло совершенно иначе.

Будучи запертыми в нашей однушке, не имея возможности ходить на работу (нас обоих перевели на удаленку), нормально общаться с родителями и друзьями и находясь в постоянном стрессе из-за страха заразиться, мы начали ругаться. Сыграло роль и то, что мы оба очень вспыльчивые.

Поводы были разные: кто хуже готовит, чья очередь делать влажную уборку, кому больше нужны эти отношения.

Когда я был особенно зол, то начинал вбивать в Гугл запросы: «как поставить на место токсичного человека», «слова, которые обидят кого угодно».

Иногда же просто выговаривал ей все мысленно, чтобы в очередной раз не трепать себе нервы новым скандалом.

Дошло до того, что нам стало тошно видеть друг друга. Когда отменили режим самоизоляции, я понял, что теперь мы сможем, наконец, отдохнуть друг от друга, но потом осознал: я настолько эмоционально истощен, что продолжать отношения нет никакого желания. Мы на время разъехались и решили все обдумать.

В итоге было принято общее решение развестись. Ведь во время ссор мы сказали друг другу такие слова, которые вряд ли когда-нибудь удастся забыть.

Обиды настолько повлияли на мои чувства к жене, что теперь, сколько их «не лечи» и не восстанавливай, все равно диагноз смертельный.

За последнюю неделю мы несколько раз обсуждали возможность сойтись снова, но так ни к чему и не пришли».

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Алина, 22 года, безработная:

«За два месяца до эпидемии я начала встречаться с другом, который был давно в меня влюблен. Мне же он был просто симпатичен и приятен как человек, но я решила дать этим отношениям шанс – стало интересно, действительно ли лучше, когда любят тебя, чем любить самой. Кроме того, вдруг меня позже «накрыло» бы ответными чувствами.

Но когда все начали повально заболевать коронавирусом, я решила, что встречи с парнем не стоят мучений на больничной койке, поэтому личное общение было решено на время прекратить.

Мы старались разговаривать по телефону, но мне такие отношения быстро наскучили – влюбленность во мне пока так и не проснулась, а теперь мы еще и лишились возможности заниматься сексом.

Когда пандемия закончилась, я поняла, что мы провели порознь практически такое же время, что и в отношениях. Я успела от него отвыкнуть, снова начала воспринимать как друга, а не своего парня. Тем не менее, отношения я рвать не спешила.

В один из вечеров мы встретились с подругой, чтобы отпраздновать освобождение из карантинного плена. В баре мы сильно перебрали, поэтому после того, как ко мне подошел познакомиться симпатичный мужчина, я не стала ему отказывать и оставила свой номер. На следующий день я решила с ним встретиться – это переросло в постоянные свидания. Меня мучало чувство вины.

Мне хотелось свободы, но разорвать отношения со своим парнем я не решалась, ведь его чувства ко мне не остыли, и это могло сильно его задеть.

В один из дней он начал рассказывать, как сильно скучал, пока не видел меня, и предложил поехать в совместный отпуск, когда ситуация в мире нормализуется. Этого я не выдержала и решила покончить с враньем. Он был в шоке и очень расстроился, сейчас мы не общаемся и теперь вряд ли сможем сохранить даже дружеские отношения».

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Аркадий, 18 лет, студент:

«Мы с девушкой уже давно планировали съехаться, но нам постоянно мешали обстоятельства: то она уезжала на месяц за границу, то мне было не до этого из-за работы. Когда пришел коронавирус, и всех закрыли по домам, мы решили вместе пожить в моей квартире до тех пор, пока пандемия не закончится. А если сможем ужиться, то дальше построим полноценный общий быт и разделим арендную плату.

Сначала я был вдохновлен этой идеей, но пока мы сидели в четырех стенах, на поверхность вылезло то, чего я не замечал полгода – моя девушка оказалась капризной стервой.

У нее и раньше были подобные замашки: то она требует подарить ей что-то, то дает понять, что я должен бросить дела и забрать ее из центра Москвы или сопровождать на встречу с друзьями.

Но теперь, когда мы проводили все время вместе, это приобрело масштабы катастрофы – на изоляции мы чуть не убили друг друга.

Она требовала готовить ей определенную еду, смотреть только фильмы, которые она хочет, убираться в квартире должен был я.

При этом она то и дело жаловалась, какая она несчастная и как все ее не понимают. Мы постоянно ссорились.

Апогеем стала ситуация, когда я почувствовал недомогание, начал переживать, что заболел коронавирусом, и попросил ее сходить в аптеку. На это она заявила, что у нее возникли проблемы по работе и ей сейчас не до меня.

Такое наплевательское отношение я уж точно не хотел терпеть, поэтому сказал ей собрать вещи и не возвращаться. Знаю, что недавно она нашла нового парня и ему не завидую».

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Евгения, 30 лет, медсестра:

«За два с половиной месяца мы с мужем пережили настоящую проверку для наших трехлетних отношений. Он потерял работу, которая была для него важна, и постоянно ходил раздраженным. Кроме того, его мама заболела «короной», а на мне он срывал свое плохое настроение.

Сначала мы ссорились, а потом начали отдаляться и меньше разговаривать.

Я старалась поддерживать мужа, дать медицинские советы, как облегчить состояние его мамы, но и мои нервы не железные.

Постоянно улыбаться тому, кто тебе грубит или тебя игнорирует, непросто.

Во время одного из конфликтов муж очень сильно оскорбил меня. Сначала я растерялась, а потом сказала, что не хочу брака в том виде, в котором он есть сейчас. Если он не возьмет себя в руки и не начнет нормально ко мне относиться, я подам на развод.

В ответ на это он просто промолчал в очередной раз. Вечером он зашел в нашу спальню и наконец высказал все, что у него накипело. После этого общаться стало немного проще – как минимум, мы хотя бы снова разговаривали.

Постепенно наши отношения начали возвращаться в прежнее русло. Думаю, причиной конфликтов были сложности, с которыми мы столкнулись, а ситуация с пандемией, произошедшая так не вовремя, лишь усилила их.

В чем-то мы заново учимся понимать друг друга и постепенно преодолеваем сложный период. Его мать выздоровела, вопрос с работой теперь решаем вместе. Недавно обсуждали произошедшее и оба порадовались, что не приняли на «горячую голову» решение все прекратить».

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Светлана, 26 лет, безработная:

пресс-служба Росгвардии по Московской области

«Почти четыре года назад я стала женой очень обеспеченного человека, о чем уже много раз пожалела. В браке я не была счастлива. Мой супруг – сложная личность, с которой не каждый сможет ужиться. В последний год это не было особой проблемой, ведь я его практически не видела.

Он постоянно пропадал на работе, а может, у него была женщина на стороне, не удивлюсь, если не одна.

Каждый раз от решения развестись меня отговаривала мама, аргументируя это фразами: «У тебя и муж при деньгах, и хороший дом, тебе толком и делать ничего не надо, не всем так повезло. Не пори горячку. Все наладится, заведете детей, а то, что дома не бывает – так тебе же больше свободы».

Во время самоизоляции я поняла, что насчет свободы мама была права. Несмотря на то, что муж продолжал непрерывно работать, хоть и в своем кабинете, он наконец обратил на меня внимание. Увы, не в приятном смысле. Начал контролировать каждое мое действие: от звонков подруге до заказов из интернет-магазинов. Это становилось невыносимым.

Он пытался влиять даже на мое питание, будь то зеленый салат или блюда с просчитанной калорийностью из ресторана, на то, что я смотрю по ТВ, на что трачу деньги.

Не знаю с чем это было связано: может, скука, а может, отсутствие личного контроля над сотрудниками, которые раньше всегда были под рукой и на которых можно было потуже затянуть поводок ради собственного удовольствия.

Я и до этого не раз поднимала тему о разводе, но теперь ощутила в нем острую необходимость. Сначала муж не захотел отпускать меня так просто – постоянно уговаривал одуматься, грозился оставить без денег, но все это уже меркло по сравнению с годами усталости от его наплевательского отношения и неадекватных претензий.

Наконец, нам удалось адекватно обсудить все происходящее и договориться о разводе. Не думаю, что останусь обеспеченной, но это лучше, чем постоянно переживать о прожитом впустую времени, да еще и рядом с неподходящим мне человеком.