РИАМО - 14 июл. Сотрудники еженедельной газеты «Реут» подмосковного Реутова подготовили книгу, посвященную Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Надеюсь, что эта книга будет передаваться из поколения в поколение как символ любви к родной земле и признательности предкам, а истории героев помогут лучше осмыслить суровое военное время и понять цену мирной жизни», - сказал директор - главный редактор еженедельной газеты «Реут» Валех Елчиев.

Елчиев отметил, что издание состоит из восьми частей. В первой главе «Родом из Крутиц» опубликованы выдержки большой исследовательской работы краеведа из Реутова Александра Тулина.

«В разделах «Вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо» и «Реутовчане вспоминают о войне» есть свидетельства очевидцев военных лет. Некоторые из них в то время были еще детьми, пережившими блокаду и концлагерь. Очерки разных лет о погибших в годы Великой Отечественной и ушедших в послевоенное время собраны в отдельных главах издания», - добавил Елчиев.

За год до 75-летия Великой Победы сотрудники газеты «Реут» присоединились к социальному проекту «Живые свидетели войны». Наряду с сотрудниками Совета ветеранов, краеведами и школьниками-поисковиками журналисты навещали ветеранов, записывали их воспоминания, переснимали фотографии.