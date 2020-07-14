РИАМО - 14 июл. Более 5 тысяч иностранных граждан, получающих патент на трудовую деятельность на территории Московской области, сдали тесты на коронавирус с 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента, дополнен Covid-2019.

«За две недели в рамках обязательного медицинского освидетельствования в Едином Миграционном центре Московской области на коронавирус протестировали 5709 иностранных граждан», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществления трудовой деятельностью в рамках обязательного медицинского освидетельствования должен предоставить лабораторное исследование на коронавирус.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.