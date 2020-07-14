РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет музыкальная онлайн-игра, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник, 14 июля, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 состоится музыкальная онлайн-игра «Потанцуй со мной, малыш», - говорится в сообщении.

В 15:00 стартует экологическая онлайн-викторина «Берегите природу». В 19:00 начнется видео мастер-класс по восточному танцу «Феерия востока».

Мероприятия пройдут в соцсетях центра: https://vk.com/kraskovo_kkc и https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.