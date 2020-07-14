РИАМО - 14 июл. Для поддержки научных исследований и разработок юридическим лицам предоставляют «Гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций», они помогают реализации научных, научно-технических и инновационных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Размер гранта для научных исследований доходит до 10 миллионов рублей. Также ежегодно 15 специалистов или коллективов-соавторов инновационных разработок становятся лауреатами премии губернатора Московской области за научные достижения. Ее сумма составляет 700 тысяч рублей.

«В Московской области для развития инновационной инфраструктуры создаются технико-внедренческие площадки. В том числе при наукоградах Подмосковья. На текущий год для этих целей из регионального бюджета было выделено 155 миллионов рублей», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В 2020 году в регионе появилась новая ежегодная премия губернатора Московской области за коммерциализацию разработок. Вознаграждение лауреатов составит один миллион рублей.

Для поддержки молодых ученых и специалистов реализуется программа «Социальная ипотека». Жилье в рамках программы получили 407 молодых ученых и молодых уникальных специалистов Московской области. Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Стать участником программы могут молодые ученые научных организаций и молодые уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области в возрасте до 35 лет и проработавшие на предприятиях не менее года.



«Также мы считаем важным поддерживать молодежное направление в научной сфере. Для этого, например, выделяются субсидии на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества», - добавила Егорова.