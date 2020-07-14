РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 июл. На территории городского округа Мытищи предстоит устранить 3746 оцифрованных ям, сообщил глава округа Виктор Азаров.

В мытищинских дворах активно ведется ликвидация ям.

«В настоящее время ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовых и внутриквартальных проездах произведен: ремонт дорог – 1177 ям (1874 квадратных метра), ямочный ремонт дворовых территорий – 2564 ямы (3322 квадратных метра). В план включены проблемные участки, заявленные жителями на портале «Добродел». Гарантийный срок на отремонтированные ямы составляет один год. Фактически заплатки служат дольше – от 2 до 3 лет», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он перечислил дворовые территории, на которых ведется ямочный ремонт: улица Мира, 9, Новомытищинский проспект, 38, улица Шараповская, 6 корпус 1, улица Щербакова, 11, улица Труда, 9, улица Комарова, 4, улица Щорса, 1, улица Рождественская, 5.

«Мониторинг объектов и контроль качества выполненных работ осуществляется специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Подрядчик, в свою очередь, стремится выполнять свои обязательства добросовестно, без брака, во избежание штрафных санкций», – отметил Азаров.