РИАМО - 14 июл. В столице уже две недели подряд число случаев заражения коронавирусом за сутки держится на низком уровне — около 600, за минувшие сутки выявили 613 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в Москве.

«Среди новых заболевших 52,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% — от 46 до 65 лет, 9,6% — от 66 до 79 лет. Еще 4% — старше 80 лет. Также 5,1% среди заболевших — дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

В столице за весь период пандемии зарегистрировано 230 642 случая заболевания. Выздоровели после лечения 165 966 человек, умерли 4205 пациентов.

С 13 июля отменили масочный режим на улицах города, но требование носить средства индивидуальной защиты в общественных местах сохраняется.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.