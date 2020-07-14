РИАМО - 14 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Россия» при посадке задел автомобиль заправки, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 13 июля при выполнении рейса Москва — Сочи.

«В результате произошедшего воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры доставлены до места назначения резервным бортом», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают, провести проверку поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Информация о происшествии также направили Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.