РИАМО - 14 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной защиты населения Московской области за сложную и ответственную работу в период пандемии коронавируса.

«Я хотел поблагодарить вас за работу в новый и непредсказуемый период нашей жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была уделить внимание тем, кому сложнее всего — в первую очередь, людям старшего поколения. Все это время наша социальная служба работала очень напряженно. Это вызывает уважение. Большое вам спасибо!» — сказал Воробьев.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» третьей степени наградили заведующую отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» Ольгу Зацепину. Орденом Преподобного Сергия Радонежского наградили заведующую отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания Орехово-Зуевского психоневрологического интерната Светлану Симаченко.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоили директору Коломенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алле Прохоровой. Почетной грамотой губернатора Московской области награждена старшая медицинская сестра Серебряно-Прудского дома-интерната «Надежда» Екатерина Сурина.

Благодарность губернатора Московской области объявлена: социальному работнику комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Ирине Анисимовой, психологу Реутовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преодоление» Кириллу Гонтовому, медицинской сестре высшей категории комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» Ольге Карпачевой и директору Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксане Корницкой.

Кроме того, благодарность получили: врач-психиатр Солнечногорского психоневрологического интерната Мария Макарова, специалист по социальной работе Красногорского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Наталья Малышева, социальный работник Мытищинского ЦСО Анна Назина, старшая медсестра дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский» Елена Пожидаева, соцработник Талдомского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Наталия Прокофьева.

Также благодарности губернатора объявлены: медицинской сестре Черкизовского психоневрологического интерната Елене Сергеевой, главной медицинской сестре Звенигородского психоневрологического интерната Ирине Скрипкиной, старшей медсестре Антроповского психоневрологического интерната Ольге Таракановой, медсестре Дмитровского детского дома-интерната для детей Наталье Цапенко и инструктору по трудотерапии производственно-интеграционных мастерских Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания населения Анне Худолеевой. Она на своем личном транспорте доставляла продукты и медикаменты в отдаленные населенные пункты.

«У нас было очень много заказов, всем нужны были лекарства и продукты — пенсионеры боялись, что будет их не хватать. Люди были рады, что им помогли, что с ними поговорили. Мы все еще развозим продуктовые наборы для малоимущих, пенсионеров и инвалидов. Я не ожидала, что мою работу так оценят», — сказала Худолеева.

В период пандемии подмосковные соцработники обзвонили более 2,5 миллионов жителей с целью оказания помощи. Свыше 80 тысяч человек старшего возраста и более 115 тысяч семей в регионе были обеспечены продуктами питания, а также средствами личной гигиены. Четырем тысячам человек оказали психологическую поддержку. Более 300 граждан старше 60 лет получили помощь по вызову врача на дом.

Бесплатно выдали более 35 тысяч наборов медицинских масок семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума в Московской области. Еще около 60 тысяч таких комплектов получили неработающие пенсионеры — получатели региональной социальной доплаты к пенсии. Кроме того, выдано свыше 15 тысяч продуктовых наборов семьям с детьми-инвалидами и 40 тысяч — малоимущим семьям.

Система социальной помощи Московской области включает 154 учреждения соцобслуживания. Ежегодно услуги получают порядка 200 тысяч жителей региона. В учреждениях работают более 16 тысяч специалистов, из них 2,2 тысячи социальных работников.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 248 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 198 больных. В Москве - 613.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.