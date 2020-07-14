РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 июл. В городском округе Мытищи завели уголовное дело в отношении предпринимателя, который осуществлял торговлю в ТЦ 4Daily продукцией с незаконным использованием чужого товарного знака, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Мытищинской городской прокуратурой Московской области проведена проверка соблюдения законодательства РФ о защите исключительных прав на использование товарных знаков на территории муниципалитета. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по эксплуатации помещения, расположенного на первом этаже ТЦ 4Daily в качестве магазина с наименованием «Эконом Универмаг №1» в целях предоставления услуг по продаже товаров и одежды.

«Документы, подтверждающие законность использования товарных знаков брендов, не представлены, в результате чего продукция изъята из оборота для проведения товароведческого исследования. По результатам проведенного исследования, только лишь представителям в РФ товарных знаков компаний Balenciaga и Victoria’s Secret незаконными действиями ИП Мустафаев нанесен ущерб в размере 21 750 евро, что по курсу ЦБ РФ на момент предоставления информации от правообладателя в городскую прокуратуру составляет 1 701 585 рублей», - говорится в сообщении.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком любым способом, допускается исключительно с разрешения правообладателя.

«Отсутствие такого согласия является нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак. По результатам рассмотрения постановления прокуратуры ОД МУ МВД России «Мытищинское» 27 июня в отношении Мустафаева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров)», - отмечается в материале.