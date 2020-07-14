РИАМО - 14 июл. Столичные полицейские задержали пятерых мужчин в возрасте от 53 до 76 лет, которые занимались изготовлением фальсифицированных лекарств, применяемых в косметологии, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту для подкожных инъекций», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники заказывали через сторонние организации стеклянные флаконы объемом 10 миллилитров и этикетки с реквизитами иностранного бренда.

Продавалась продукция через специально организованную оптовую косметическую компанию. Преступники часто рекламировали продукцию в интернете.

У задержанных провели обыски в квартирах, также полиция осмотрела подпольное помещение для изготовления лекарств. Изъяты лекарства и документы с указанием каналов сбыта контрафакта. Возбуждено уголовное дело.