Долги по кредитам и налогам: как получить рассрочку бизнесу

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По словам Анатолия Мальцана, начальника управления по обеспечению деятельности «Штаба по защите бизнеса города Москвы», это право распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП). По состоянию на 1 марта 2020 года они должны быть включены в единый реестр субъектов СМП в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществлять деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Также к таким лицам не должен применяться мораторий на банкротство, иначе рассрочку можно будет получить только с момента его истечения, добавила адвокат, юрист и финансовый советник Ирина Шахрай.

Меры поддержки затронут не менее 3 миллионов частных компаний и предпринимателей, которые имеют непогашенные долги перед банками и бюджетом страны, говорит Евгений Митин, начальник управления судебной практики юридической фирмы Howard Russia.

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