Долги по кредитам и налогам: как получить рассрочку бизнесу

Законодательство
7 июля Госдумой в третьем чтении был принят законопроект № 961114-7 «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Ознакомиться с текстом можно здесь. Документ еще предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту.
Кто имеет право на рассрочку
По словам Анатолия Мальцана, начальника управления по обеспечению деятельности «Штаба по защите бизнеса города Москвы», это право распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП). По состоянию на 1 марта 2020 года они должны быть включены в единый реестр субъектов СМП в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осуществлять деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Также к таким лицам не должен применяться мораторий на банкротство, иначе рассрочку можно будет получить только с момента его истечения, добавила адвокат, юрист и финансовый советник Ирина Шахрай.
Меры поддержки затронут не менее 3 миллионов частных компаний и предпринимателей, которые имеют непогашенные долги перед банками и бюджетом страны, говорит Евгений Митин, начальник управления судебной практики юридической фирмы Howard Russia.
Максимальный размер рассрочки
Рассрочка предоставляется по долгам имущественного характера (решения судов в пользу физических и юридических лиц). Однако она не касается требований о возмещении вреда жизни и здоровью, вреда, причиненного смертью кормильца, морального вреда, о выплате выходных пособий и оплате труда, а также о выплате авторских вознаграждений. Сумма по исполнительным листам не может превышать 15 миллионов рублей, отмечает Алексей Тарасов, ведущий юрист «Европейской юридической службы».
Что такое рассрочка
Как и в случае с пенсионерами, схожие условия поддержки которым оговорены в этом же законопроекте, речь идет не о кредитных каникулах, а о рассрочке долговых платежей. У юридического лица или ИП должен быть не просто кредит, а именно долги по выплатам. По словам Митина, рассрочка распространяется на следующие виды долгов: перед бюджетом по налогам, сборам и платежам; по страховым взносам в ПФР и в соцфонды; по взятым ранее кредитам.
Ирина Шахрай пояснила, что действующий порядок взыскания также предусматривает возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов. Но решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимает по каждому конкретному случаю суд. Законопроект позволяет ряду должников получить рассрочку автоматически без обращения в суд. В этом и заключается новшество.
Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям>>
Условия рассрочки
Срок рассрочки составляет не более 12 месяцев, она предоставляется всего один раз максимум до 01.08.2021 года. Гасить задолженность нужно будет поэтапно, ежемесячно равными долями с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении.
Если погашение задолженности нарушается, рассрочка отменяется, после чего исполнительное производство осуществляется в общем порядке, говорит Анатолий Мальцан. Это значит, что начинается взыскание с должника, выставление его имущества на торги.
Должники в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, сделки, связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества. Юридические лица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).
«В кризис сильные поедают слабых»: как пандемия повлияет на ретейл и услуги в России>>
Куда обращаться для получения рассрочки
Для получения рассрочки необходимо будет обратиться в службу ФССП с заявлением. К нему следует приложить график погашения задолженности. Решение о предоставлении рассрочки принимает судебный пристав-исполнитель во внесудебном порядке.
Мнение экспертов
Евгений Митин считает, что рассрочка по долгам для бизнеса окажется более полезной, чем аналогичные условия для пенсионеров. Сумма задолженности, при которой возможно применение рассрочки, поднята до 15 миллионов рублей и представляется более значительной и адекватной экономическим реалиям суммой. Однако, поскольку мера распространяется только на предприятия из отраслей, официально признанных пострадавшими от эпидемии, эффективность мер будет ограничена.
Анатолий Мальцан, ссылаясь на данные, представленные генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, утверждает, что при существующих ограничениях только 9% от общего числа субъектов МСП в России имеют возможность воспользоваться мерами господдержки. Не все предприниматели, чья деятельность включена в перечень пострадавших отраслей, смогут воспользоваться рассрочкой, так как условия ее получения распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, находящиеся в Реестре на 01.03.2020.
Мер поддержки также лишаются организации и индивидуальные предприниматели, которые начали осуществлять свою деятельность до 01.01.2004. Такие организации и ИП не были обязаны предоставлять сведения о видах экономической деятельности (код по ОКВЭД и наименование вида деятельности) в случае их отсутствия в ЕГРЮЛ. Следовательно, на некоторые субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные до 01.01.2004, которые не указали эту информацию, не распространяются меры поддержки, в том числе касающиеся отраслей, отнесенных к наиболее пострадавшим, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В целом предложенную меру поддержки Мальцан оценивает как правильную, но полагает, что ее следует расширить.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии