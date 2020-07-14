РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 июл. Полицейские подмосковного Щелкова задержали ранее судимого местного жителя за кражу велосипеда из подъезда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что с лестничной площадки одного из домов в поселке Литвиново похищен велосипед. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель 31 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.