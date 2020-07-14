РИАМО - 14 июл. Российский президент Владимир Путин подписал указ, благодаря которому оклады федеральных госслужащих проиндексируют на 3%, документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих», — говорится в сообщении.

Зарплаты повысят полицейским, сотрудникам консульских учреждений и территориальных органов министерства по всей стране.

Ранее в правительстве РФ постановили увеличить оклады российским военным с октября текущего года, изменения коснутся сотрудников МВД и Росгвардии.