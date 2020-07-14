РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Управляющая компания проводит промывку теплообменника горячего водоснабжения на тепловой подстанции микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управляющей организации МУП «СЕЗ» выполняют в летний период ремонтно-профилактические работы на тепловых пунктах микрорайона Климовск. В частности, в настоящее время проводится промывка теплообменника горячего водоснабжения на ЦТП-12 (центральной тепловой подстанции - ред.). Промывка теплообменников выполняется 10% раствором сульфаминовой кислоты», - говорится в сообщении.

Данный процесс занимает в среднем пять часов.

Также в микрорайоне Климовск проводится окос травы на придомовых территориях. Так, работа была выполнена по улицам Ленина, Молодежная и проспекту 50 лет Октября.