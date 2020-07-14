РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В подмосковных Люберцах в рамках благоустройства Малаховского озера провели монтаж опалубки и армосетки, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на 14 июля, на Малаховском озере выполнены демонтажные работы по левому устою, удаление конструкционного слоя бетона, не отвечающего прочностным характеристикам, и монтаж опалубки и армосетки», - говорится в сообщении.

Также рабочие провели монолитные работы по левому устою и водосливной части и демонтажные работы по рисберме.