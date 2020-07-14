РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В подмосковных Люберцах во вторник пройдет онлайн-обзор литературы на тему Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Во вторник, 14 июля, культурный центр «Октябрьский» городского округа Люберцы подготовил для своих подписчиков в соцсетях серию увлекательных мероприятий. Поучаствовать в онлайн-обзоре литературы на тему Великой Отечественной войны можно будет в 12:00», - говорится в сообщении.

В 14:00 стартует мастер-класс по рисованию «Полевые цветы». Программа дня завершится в 18:00 «Музыкальным путешествием». Вместе с участниками театра-мюзикла «Успех» онлайн-аудитория исполнит песню «Греческая».

Дистанционная встреча состоится в Instagram-аккаунте: @okt_centrkultura, на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.