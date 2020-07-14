РИАМО - 14 июл. За минувшие сутки в столице выявили 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 230 642 случая инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в столице.

В столице выздоровело за сутки 1012 человек, скончались 37 пациентов. Всего за период пандемии в столице выздоровели после лечения 165 966 человек, умерли 4205 пациентов.

За сутки по России зафиксировано 6248 новых случаев Covid-19. Более 24,5% случаев не имели клинических проявлений инфекции. Умерли 175 пациентов с коронавирусом, выздоровели 8804 человека.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 739 947 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 512 825 пациентов, 11 614 человек умерли.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в России выявили 6 248 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 613 случаев.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.