РИАМО - 14 июл. За минувшие сутки в столице выявили 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 230 642 случая инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19 в столице.
В столице выздоровело за сутки 1012 человек, скончались 37 пациентов. Всего за период пандемии в столице выздоровели после лечения 165 966 человек, умерли 4205 пациентов.
За сутки по России зафиксировано 6248 новых случаев Covid-19. Более 24,5% случаев не имели клинических проявлений инфекции. Умерли 175 пациентов с коронавирусом, выздоровели 8804 человека.
Всего с начала эпидемии в России выявлено 739 947 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 512 825 пациентов, 11 614 человек умерли.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
14 ИЮЛЯ
- За минувшие сутки в России выявили 6 248 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 613 случаев.
- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.
- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.
- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии