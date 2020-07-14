РИАМО - 14 июл. Трехстороннее соглашение заключено между министерством сельского хозяйства России, министерством сельского хозяйства Московской области и АО «Черкизово-Кашира» о повышении конкурентоспособности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Завод «Черкизово» находится в деревне Топканово городского округа Кашира. Он реализует проект по производству сырокопченых колбас, который считается одним из крупнейших в Европе.

«Соглашение о повышении конкурентоспособности предоставляет организации доступ к получению кредитов по льготной ставке. В этой связи одним из крупнейших банков России принято положительное решение о предоставлении подмосковному предприятию «Черкизово-Кашира» льготного кредита», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На реконструкцию мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки вложено порядка 6,8 миллиарда рублей. Производство полностью роботизировано - это первый робот-завод в России.

«Полученный кредит будет направлен на закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственных животных и птицы. В том числе - мяса для последующей переработки - консервированных, колбасных изделий и других продуктов. В соответствии с программой повышения конкурентоспособности компания планирует обеспечить прирост объема производимой продукции, превышающий размер льготного кредита не менее чем в четыре раза», - отметил Андрей Разин.

Программа, по словам министра, направлена на увеличение объемов производства и реализацию продукции, обеспечение населения Московской области качественными продуктами питания, а также прирост экспорта продукции АПК.