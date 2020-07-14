РИАМО - 14 июл. В Москве и Подмосковье до утра 15 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе предупреждение из-за дождя действует с 00:00 до 11:00 15 июля.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Калужской, Смоленской и Костромской областей.

Также на территории Московского региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы. Предупреждение будет действовать до утра 15 июля.

В среду ночью в столице и Московской области будет облачно, пройдет сильный дождь местами с грозой. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть порывами до 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, сильный дождь и местами гроза. Температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Порывы ветра сохранятся.