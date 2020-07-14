РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Два автомобиля столкнулись на одном из перекрестков в микрорайоне Климовск Подольска во вторник утром, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Климовск. Во вторник утром на пересечении улиц Школьная и Ленина произошла авария с участием двух автомобилей», - говорится в сообщении.

Движение по улицам Ленина, Школьная и Индустриальная затруднено.