РИАМО - 14 июл. Куриные стрипсы появились в меню сети ресторанов фастфуда McDonald’s специально для граждан России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новое блюдо появилось, исходя из предпочтений россиян в середине июля.

«В стрипсах нет усилителей вкуса и красителей, а для его приготовления используется продукция российских фермеров», — говорится в сообщении.

Оказалось, что 45% покупателей в России отдают предпочтение блюдам из курицы. Особенно они популярны у посетителей ресторанов сети на Кавказе и в Сибири.

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