РИАМО - 14 июл. Пенсионерка погибла под колесами автомобиля днем 13 июля, переходя дорогу вне пешеходного перехода на Кировоградской улице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Следуя от улицы Академика Янгеля в направлении улицы Красного Маяка, неработающий совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пенсионерку», - сказал собеседник агентства.

Женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.