РИАМО - 14 июл. За последние сутки в Подмосковье еще 368 человек вылечились от коронавируса после соответствующего лечения, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

«В Московской области еще 368 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в России выявили 6 248 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 613 случаев.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.