РИАМО - 14 июл. Во втором квартале этого года выручка от экспорта золота в России составила больше, чем от газа, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным ФТС, лишь за апрель и май российские корпорации экспортировали 65,4 тонны золота на 3,55 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, за второй квартал Россия заработала благодаря экспорту трубопроводного газа 3,5 миллиарда долларов. Это самый маленький показатель за квартал за последние 18 лет.