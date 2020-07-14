РИАМО - 14 июл. Производителю медицинских масок «Комфорт» вынесли предостережение за завышения стоимости медицинских масок в шесть раз, при неисполнении которого фирме грозит административная ответственность, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

Значительное завышение цен на медицинские маски выявили в рамках совместной работы по противодействию необоснованному завышению цен на продукты и товары в условиях распространяющегося в стране коронавируса.

«При рассмотрении обращения Московским областным УФАС России было зафиксировано увеличение стоимости медицинских масок со стороны производителя ООО «Комфорт» (СПАНПРО)», — говорится в сообщении.

Компания реализовывала медицинские маски некоторым покупателям по завышенным ценам при идентичной себестоимости их производства и сопоставимых объемах закупки. Так, размеры торговых надбавок для отдельных покупателей различались более чем в шесть раз.

В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен Подольская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области вынесла генеральному директору компании предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.