РИАМО - 14 июл. Животные из мини-зоопарка в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» вернулись из зимних квартир и сейчас ждут гостей, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Посетители могут увидеть белок, двух коз и овцу, а также различных птиц: семь видов фазанов, декоративных голубей, китайских гусей, индюков и индоуток, кур необычных пород, таких как бентамка из Юго-Восточной Азии или брама куропатчатая.

«До конца теплого сезона вольерный комплекс будет работать ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00 часов по адресу: улица Кузьминская, дом 10», — говорится в сообщении.

Вход посетителей в мини-зоопарк свободный.