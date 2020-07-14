РИАМО - 14 июл. Онлайн-проект #Москвастобой вместе с компанией «МегаФон» запустил гид по необычным местам столицы — «Москвический инсайдер», теперь на сайте москвастобой.рф можно узнать о любимых местах известных инфлюенсеров и взглянуть на город по-другому, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

Три известных героя в серии статей и видео расскажут о своих личных любимых местах мегаполиса.

«В первом выпуске известная актриса театра и кино проведет нас по своим местам и поделится секретами, где искать вдохновение. Статья уже доступна на сайте проекта #Москвастобой. Остальные материалы будут выходить каждые две недели», - говорится в сообщении.

#Москвастобой — специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое.