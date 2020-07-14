РИАМО - 14 июл. В этом году в Северном административном округе столицы на средства от платных парковок благоустроят 58 дворов, работы пройдут во всех 16 районах, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Больше всего дворов отремонтируют в Бескудниковском, Дмитровском районах и Ховрине. Планируют отремонтировать асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны. Также планируется обустроить цветники, посадить деревья и кустарники.

«Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием», — говорится в сообщении.

Проекты благоустройства были выбраны по желанию жителей: свои предпочтения можно выразить, проголосовав на портале или в приложении «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам.

Средства от платных парковок передаются в префектуры, а местные власти направляют их на благоустройство придомовых территорий. Деньги поступают даже в те районы, где нет платных парковок.