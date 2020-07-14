РИАМО - 14 июл. Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в столице после прохождения соответствующего лечения, общее число вылеченных достигло 165 966 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут сделать люди возрастом от 18 до 55

лет, переболевшие Covid-2019. Также у доноров должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

14 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в России выявили 6 248 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 613 случаев.

- За последние сутки в Московской области еще 368 человек вылечились от коронавируса. Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 41 657 человек.

- Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве после прохождения соответствующего лечения. Общее число вылеченных достигло 165 966 человек.

- За минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время в столице зафиксировано 4205 смертельных случаев.