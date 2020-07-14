РИАМО - 14 июл. За последние два года департамент здравоохранения Москвы провел масштабное переоборудование патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города, в рамках 13 контрактов закупили почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Важным этапом лечения пациентов с онкологией является своевременная диагностика – для этого мы активно наращиваем лабораторные мощности. Мы закупили почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей на общую сумму более 670 миллионов рублей», — сказала Ракова.

Она добавила, что новые приборы получили Боткинская больница, городские клинические онкологические больницы №1 и 62, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, больница имени Д.Д. Плетнева, ГКБ № 40, Морозовская детская больница.

Лаборатории получили 11 станций вырезки гистологического материала и шесть современных гистологических процессоров. Они готовят препараты, взятые при биопсии для определения доброкачественных или злокачественных образований.

Часть оборудования предназначена для оснащения рабочих мест сотрудников лабораторий. Для них приобрели 78 микроскопов, 16 принтеров для маркировки гистологических кассет, 14 аппаратов для упаковки биологических образцов, семь лабораторных холодильников и другое оборудование.