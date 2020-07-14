РИАМО - 14 июл. Этим летом клумбы столицы украсили 33 миллиона однолетних цветков, их высадка завершилась в середине июня, а сейчас в клумбы досаживают многолетние культуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Это лилейник, очиток, хоста, астильба и другие. В этом году их будет вдвое больше, чем в прошлом, всего более 1,2 миллиона цветов-долгожителей», - говорится в сообщении.

Свыше 470 тысяч цветков украшают цветники площадью 6 тысячах квадратных метров у Триумфальной арки. Клумбы оформляют в цветах знамен и обмундирования царских войсковых подразделений: гусарского, артиллерийского и пехотного полков. Эта традиция сохранилась после празднования 200-летия победы русских войск в войне 1812 года. Тут можно увидеть однолетние культуры: тагетес отклоненный, бегония изящная, пеларгония зональная, колеус гибридный, канна, цинерария, кохия и агератум.

Рассада в виде восточных орнаментов высажена на цветниках у Манежной площади. Сложные геометрические фигуры подчеркивают торжественность места, а разнообразие цветочных культур придает ландшафту объем и выразительность. Тут посажены астильба арендса, астра итальянская, вербена буэносайресская, физостегия, шалфей, бегония изящная, цинерария приморская, пеларгония зональная и агератум.

Цветник у Большого театра разбит на площади более 400 квадратных метров. Ассортимент растений состоит только из однолетних культур: красной клубневой бегонии и серебристой цинерарии. Всего более 30 тысяч цветов.

Территорию центрального клинического корпуса НИИ имени Склифосовского украшают цветники в стиле дворянских усадеб. Их общая площадь - более 330 квадратных метров. Здесь высажены агератум, бегония изящная, сальвия блестящая, цинерария, хоста гибридная и овсянница сизая.

Астильбу, хосту и пеларгонию зональную можно встретить на геометрической клумбе в Пушкинском сквере. Площадь цветника в Новопушкинском сквере составляет более 320 квадратных метров.