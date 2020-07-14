РИАМО - 14 июл. Первый корпус жилого комплекса «Царицыно», достройку которого город ведет за счет собственных средств, получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Выданный документ подтверждает, что жилой дом соответствует всем строительным и техническим нормам. Следующий этап – подача заявления на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Все конструкции и инженерные системы жилого дома проверили. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.

Корпус № 1 ЖК «Царицыно» находится на 6-ой Радиальной улице. Это монолитный пятисекционный жилой дом в 15-17 этажей. Всего в нем насчитывается 282 квартиры. На двух подземных этажах находится паркинг.