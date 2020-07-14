РИАМО - 14 июл. Единой биометрической системе (ЕБС) планируют присвоить госстатус, ее будут использовать в судах, медицине и образовании, пишет во вторник газета «Известия».
Система станет использоваться наравне с Госуслугами и ЕСИА.
Предполагается, что наделением Единой биометрической системы государственным статусом повысит доверие людей. При этом наполнение базы ускорится.
Информацию о человеке будут хранить в специальной базе данных в виде зашифрованного числового кода. Даже в том случае, если он попадет к злоумышленникам, то восстановить изображение лица и запись голоса по цифровым значениям будет невозможно.
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