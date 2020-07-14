РИАМО - 14 июл. Социально ориентированным некоммерческим организациям в Москве бесплатно предоставят 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров сроком на три года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Помещения отремонтированы и оборудованы с учетом специфики целевых групп НКО. Их поделили на два типа: первые помещения стали творческими студиями, а вторые приспособлены для оказания социальных услуг.
Заявки принимают в электронном виде с 13 июля. Подать заявку на участие в конкурсе могут компании, зарегистрированные в столице более двух лет. Оценивать их будут независимые эксперты.
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