РИАМО - 14 июл. Социально ориентированным некоммерческим организациям в Москве бесплатно предоставят 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров сроком на три года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Город заинтересован в авторских социальных проектах и услугах, которые реализуются некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос конкретного человека», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помещения отремонтированы и оборудованы с учетом специфики целевых групп НКО. Их поделили на два типа: первые помещения стали творческими студиями, а вторые приспособлены для оказания социальных услуг.

Заявки принимают в электронном виде с 13 июля. Подать заявку на участие в конкурсе могут компании, зарегистрированные в столице более двух лет. Оценивать их будут независимые эксперты.