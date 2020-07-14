РИАМО - 14 июл. В пяти московских парках посетители могут взять напрокат лодки и катамараны для катания на водоемах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отправиться в плавание можно вдвоем, небольшой дружеской компанией или же семьей. В зависимости от парка в пунктах проката есть двух- и четырехместные лодки, а также катамараны на два, три или четыре пассажира. В музее-заповеднике «Царицыно» можно взять в аренду еще и моторную лодку на семь человек», — говорится в сообщении.

После каждой поездки поверхности лодок и катамаранов дезинфицируют. Персонал пунктов проката работает в масках.

В Измайловском парке лодочная станция находится на Круглом пруду. Пункт проката с лодками и катамаранами работает каждый день с 11:00 до 21:00. Рядом с ним находится кафе и смотровая площадка.

В музее-заповеднике «Царицыно» лодочные станции есть на набережных Верхнего, Нижнего и Среднего Царицынских прудов. Кроме лодок и катеров, посетители могут арендовать моторную ложку с лодочником и познакомиться с историей бывшей царской резиденции при помощи аудиогида. Пункты проката работают со вторника по пятницу с 11:00 по 20:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 20:00.

В Лианозовском парке водная прогулка ждет по Нижнему Лианозовскому пруду. Лодочная станция работает в будни с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 22:00.

В Парке Горького покататься можно в Голицынском и Пионерском прудах. Лодочные станции работают каждый день с 10:00 до 22:00. В парке «Кузьминки» пункт проката находится у Шибаевского пруда. Он работает ежедневно с 10:00 до 21:00.