РИАМО - 14 июл. Новая зеленая зона отдыха в Преображенском районе столицы появилась на месте заброшенного кинотеатра «Севастополь», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров. Здание бывшего кинотеатра снесли по просьбам местных жителей.

«С территории вывезли порядка 7,5 тысячи тонн строительного мусора. Затем провели планировку территории и завезли более 3,8 тысячи кубометров нового грунта. Сейчас площадка находится на одном уровне с набережной Шитова», — говорится в сообщении.

Большую часть территории занимает разнотравный газон. Также в зоне отдыха проложили дорожки между набережной Шитова и детским Черкизовским парком, которые благоустроили в минувшем году. Для удобства горожан установили скамейки и фонари с энергосберегающими лампами.